Ruhsatsız çıktı: Bursa'da kaçak 'diş kliniği' mühürlendi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri kaçak diş kliniğini mühürledi.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aktarhüssam Mahallesi'nde kaçak diş kliniği olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve diş hekimliğinde kullanılan çeşitli tıbbi cihaz ve eczanın bulunduğunu belirledi.
2 YABANCI UYRUKLU KİŞİ GÖZALTINDA
İş yerinde bulunan yabancı uyruklu N.A.A. ve B.B. yakalandı.
Kaçak kliniğin mühürlendiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.
Etiketler: #klinik #özel klinik
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