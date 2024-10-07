Adana'da yolda 'el bombası' bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yol kenarında el bombası bulundu, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Adana'da yolda 'el bombası' bulundu
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AA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 16:01

Sucuzade Mahallesi'ndeki Kent Meydanı yakınındaki yolda, vatandaşlar park halindeki bir otomobilin önünde pimi çekilmemiş el bombası fark etti.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Daha sonra ekipler, el bombasını, incelemek üzere bulunduğu yerden aldı. Ekipler, bulunan el bombasıyla ilgili araştırma başlattı.


Etiketler: #Adana #el bombası

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