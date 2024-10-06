Adana'da deprem mi oldu? 6 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Adana'da deprem mi oldu? 6 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 09:07

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ekim'de meydana gelen depremler...

6 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:27:51  40.7305   30.6490       16.8      -.-  1.4  -.-   DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA)                          

07:26:27  34.8070   24.8838        1.2      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

07:12:58  40.7200   30.6075        8.4      -.-  2.1  -.-   TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)                          

06:44:09  37.4327   36.9987        5.0      -.-  1.3  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      

06:42:11  40.1920   31.7762        9.9      -.-  1.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      

05:54:43  38.2977   36.3457        4.1      -.-  1.2  -.-   IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)                        

05:53:05  40.1785   31.7332        3.3      -.-  1.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

05:48:39  38.3575   36.5232        5.9      -.-  1.0  -.-   ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)                           

05:33:05  37.3295   36.8768        8.7      -.-  1.2  -.-   BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

05:13:49  41.0950   43.2253        8.6      -.-  2.5  -.-   GUVENOCAK-CILDIR (ARDAHAN)                        

04:51:53  34.8513   24.8948        5.0      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

04:49:12  40.0397   40.6662        6.7      -.-  2.1  -.-   MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM)                     

04:48:17  38.1468   36.6453        5.4      -.-  1.0  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:47:27  34.7543   24.9087        7.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

04:33:21  37.9123   36.5610        7.8      -.-  1.3  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         

04:12:38  38.5693   26.7648        7.0      -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

03:59:18  37.6652   35.8338        8.0      -.-  1.2  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             

03:38:16  36.9760   28.2113        8.4      -.-  1.7  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            

03:31:31  37.8275   36.1227        4.2      -.-  2.0  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

03:06:18  35.3995   35.2522       15.6      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           

03:05:22  38.5563   42.2290        5.4      -.-  1.5  -.-   CEKMECE-TATVAN (BITLIS)                           

02:48:16  36.4603   26.7850       25.4      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

01:58:13  38.1422   37.2100       31.3      -.-  1.0  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

01:52:28  38.0893   37.0735        6.5      -.-  1.4  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

01:09:53  34.7837   24.9282        5.8      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

01:00:22  38.1113   30.1823        8.6      -.-  1.8  -.-   COBANSARAY-DINAR (AFYONKARAHISAR)                 

00:53:51  38.2585   36.3453        3.1      -.-  3.5  3.4   BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)                       


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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