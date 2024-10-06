Adana'da deprem mi oldu? 6 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ekim'de meydana gelen depremler...
6 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:27:51 40.7305 30.6490 16.8 -.- 1.4 -.- DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA)
07:26:27 34.8070 24.8838 1.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
07:12:58 40.7200 30.6075 8.4 -.- 2.1 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
06:44:09 37.4327 36.9987 5.0 -.- 1.3 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
06:42:11 40.1920 31.7762 9.9 -.- 1.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
05:54:43 38.2977 36.3457 4.1 -.- 1.2 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)
05:53:05 40.1785 31.7332 3.3 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
05:48:39 38.3575 36.5232 5.9 -.- 1.0 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI)
05:33:05 37.3295 36.8768 8.7 -.- 1.2 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)
05:13:49 41.0950 43.2253 8.6 -.- 2.5 -.- GUVENOCAK-CILDIR (ARDAHAN)
04:51:53 34.8513 24.8948 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:49:12 40.0397 40.6662 6.7 -.- 2.1 -.- MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM)
04:48:17 38.1468 36.6453 5.4 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:47:27 34.7543 24.9087 7.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:33:21 37.9123 36.5610 7.8 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
04:12:38 38.5693 26.7648 7.0 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
03:59:18 37.6652 35.8338 8.0 -.- 1.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
03:38:16 36.9760 28.2113 8.4 -.- 1.7 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
03:31:31 37.8275 36.1227 4.2 -.- 2.0 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
03:06:18 35.3995 35.2522 15.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
03:05:22 38.5563 42.2290 5.4 -.- 1.5 -.- CEKMECE-TATVAN (BITLIS)
02:48:16 36.4603 26.7850 25.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:58:13 38.1422 37.2100 31.3 -.- 1.0 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:52:28 38.0893 37.0735 6.5 -.- 1.4 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
01:09:53 34.7837 24.9282 5.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:00:22 38.1113 30.1823 8.6 -.- 1.8 -.- COBANSARAY-DINAR (AFYONKARAHISAR)
00:53:51 38.2585 36.3453 3.1 -.- 3.5 3.4 BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)
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