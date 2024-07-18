Adana'da yoldan çıkan otomobil takla attı: 7 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. 7 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Gedikli Mahallesinde meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak ağaçlıklı alana devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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