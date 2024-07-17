Hatay’da kontrolden çıkan araç takla attı: 1’i ağır 2 yaralı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi’nde meydana geldi. S.A. idaresindeki 31 P 7729 plakalı otomobil, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı’nda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü S.A. ile yanında bulunan E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
E.Ş’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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