Kemerburgaz'da takla atan otomobil ormana savruldu!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:40

Güncelleme: 16.07.2024 - 15:52

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçeköy Kemerburgaz orman yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Oğuz kullandığı 34 BYU 09 plakalı otomobille seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil takla atarak ormanlık alana uçtu. Sürücü Mustafa Oğuz, otomobilden kendi imkanı ile çıktı. Ters dönen otomobilinin üzerine çıkarak oturan Oğuz yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye ayakta müdahale ederken, polis yolda başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

"ARAÇTAN ÇIKMIŞ ÜSTÜNDE OTURUYORDU"

Kaza yapan otomobilin sürücüsü Mustafa Oğuz, "Önümde araba da vardı, o kadar da süratli değildim ama araba bir kaydı direksiyon hakimiyetini kaybettim oradan aşağıya düştüm. Kendi imkanlarımla çıktım. Herhangi bir yaralama durumum yok çok şükür" dedi.

Mehmet Hasar ise, "Bu yönde gelirken yer ıslaktı herhalde arkadaş direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole yuvarlandı. Biz iki dakika sonra geldik, arkadaş araçtan çıkmış üstünde oturuyordu. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ekip geldi onlara bıraktık" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.