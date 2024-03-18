Turgut Altınok’tan bir malvarlığı açıklaması daha: ‘Bir kere bana teşekkür etmeleri lazım’

Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:50

Güncelleme: 18.03.2024 - 15:50

'Mülk bizim değil Allah’ın, biz emanetçisiyiz’ diyen AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’un malvarlığı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

22 arsa, 11 konut, 1 benzin istasyonu, 2 bina, 25 tarla sahibi olduğunu açıklayan Altınok, söz konusu durum hakkında VOA Türkçe’ye konuştu.

Röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

"Siyasetçilerden şeffaf olunması bekleniyor. Siz de bir mal varlığı açıklaması yaptınız ama şöyle bir ifade kullanıldı: Ankara zaten O’nunmuş. Siz buna nasıl yanıt vermek istersiniz?

Önce şunu demeleri lazım, ‘bu mal varlığının tamamı belediye başkanı olmadan önce.’ Doğru mu? Tamam.

Miras olarak yazdınız.

Miras da belediye başkanı olmadan önce. Yani babam, Allah rahmet eylesin, 1986 yılında rahmetli oldu. Yeni değil.

Hepsi mi babadan miras?

Dikkat ederseniz orada 1987 yılında alınan gayrimenkuller var. 1991 yılında, şu an Eskişehir Yolu’ndaki yerimiz, 1991 yılında satın almışım. Belediye başkanı değilken almışız bunları. Artısını söyleyeyim. Bir kere teşekkür etmeleri lazım ki, belediye başkanı olduğu zaman mal varlığı azalan bir adam var burada. Çoğalmamış, azalmış. Sattıklarım da var, ona baktınız mı? Sattığımız gayrimenkuller var, onları da açıklıyoruz. ‘Belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, araba aldım, çoluğumu, çocuğumu yurt dışına gönderdim, Londra’ya götürdüm veya Londra’dan ev aldım. Veya Londra’yı bırakın, bir gecekondu aldım. Efendim işte en uygun fiyatlı bir araba aldım’ diyen kim varsa doğru değil. Dolayısıyla Altınok’un para hırsı diye bir hırsı yok. Belediye başkanı seçildiğimde ne varsa hepsini devretmişim. Siyasetle ticareti birbirine karıştırırsanız çorba olur. Bana bunu sorana kadar Sayın Yavaş’a şunu sorsanıza ‘Londra’dan daire aldınız mı?’ Onun Londra’dan aldığı bir daireyle, Bala’da gördüğünüz bütün tarlaların hepsi Londra’da bir daire yapmaz. Veya başka büyükşehir belediye başkanları mal varlığını açıkladı. Onlara niye sormuyorsunuz? Senin belediye başkanı olmadan önce ne mal varlığın vardı? Şu an bu mal varlığın nasıl arttı? Hayır yapıyorsanız Allah için yapacaksınız. Altınok, aldığı maaşından çok fazlasını harcayan birisi. Saklayacak hiçbir şeyim yok.”