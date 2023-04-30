Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, aynı istikamette iki otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2023 - 22:26
Adana'da zincirleme kaza: 11 yaralı
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Kaza, saat 15.00'de Ceyhan- Mercimek Yolu, hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. idaresindeki 01 AOK 566 plakalı otomobil, İmamoğlu yol ayrımında karşı yönden gelen Halil O. idaresindeki 34 AAR 623 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yol kenarına savrulurken, araçlardan biri aynı güzergahta seyir halindeki Bilal A.’nın kullandığı 34 CUP 437 plakalı araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı


Adana trafik kazası

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