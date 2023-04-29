Adana'da trenin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Adana'da hemzemin geçitten geçtiği sırada trenin çarptığı 16 yaşındaki M.C.G. adlı çocuk hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 09:20
Adana'da trenin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
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Adana'da trenin çarptığı 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde bir kişiye tren çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 16 yaşındaki M.C.G.'nin hemzemin geçitten geçtiği sırada trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.


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