Adana'daki 'esnaf' cinayetine ilişkin yeni gelişme
Kozan'da yaklaşık bir ay önce esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile kar maskesi ve 20 mermi ele geçirilmişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Mart'ta Umut Barış Koç’un (27) Adana, Kozan, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki cep telefonu dükkanında av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Soruşturmaya ilişkin bilgilere göre, Koç'un olay günü sosyal medyada bir kişiyle tartıştığı belirlendi. Koç'un sosyal medyada tartıştığı kişinin azmettirmesi sonucu iki kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Zanlılardan 2'si savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Ö, C.Ç. ve C.S. tutuklandı, M.Ç. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Tufanpaşa Mahallesi'nde, 17 Mart’ta cep telefonu dükkanında bulunan Umut Barış Koç'a kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açılmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faili meçhul cinayetle ilgili bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, kentteki 12 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalanmış, adreslerde ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile kar maskesi ve 20 mermi ele geçirilmişti.
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