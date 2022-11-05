Adana'daki 'sokak düğünü' vahşetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Adana’da, sokak düğününde Galip Düz’ü (53) tabancayla vurarak öldürüp, oğlu Mehmet Düz’ü (28) de yaralayan Doğan Dağabakan (24) tutuklandı. Dağabakan’ın, arkadaşları A.S. (17) ile M.S.’nin (15) halay çekerken düğünden kovuldukları için kendisini çağırınca gelip, ateş açtığı ortaya çıktı.
Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde, 29 Ekim günü saat 22.00 sıralarında; akrabalarının sokak düğününe katılan Galip Düz ile oğlu Mehmet Düz, Doğan Dağabakan’ın silahlı saldırısına uğradı.
Baba ile oğlu, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, hayatını kaybederken, oğlu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
YABANCI OLDUKLARI İÇİN DÜĞÜNDEN KOVULMUŞLAR
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Doğan Dağabakan ile yanındaki A.S. ile kuzeni M.S.’yi, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki apartman dairesinde yakaladı.
Şüphelilerden A.S. ile M.S.’nin düğüne katıldığı, yabancı oldukları gerekçesiyle Galip Düz tarafından halay çektikleri sırada kovulunca tartıştıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine A.S.’nin, arkadaşı Dağabakan’ı telefonla arayıp, sokağa çağırdığı öğrenildi. Düğüne gelen Dağabakan’ın tabancayla kalabalığa peş peşe ateş ettiği belirtildi.
Tanımadıkları kişilerin sokak düğününde halay çekerken kendilerini kovulduklarını itiraf eden A.S. ile M.S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Doğan Dağabakan ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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