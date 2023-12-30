Adana’daki torbacı operasyonunda yeni gelişme: 4 tutuklama kararı!
Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Yapılan operasyonda 3 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda Mehmet Ö., Uğur D., Menderes A., Samet D. ve İbrahim E. yakalandı. Evlerde yapılan aramada, 12,92 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza ile 53,52 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ö., Uğur D., Menderes A. ve Samet D. tutuklandı, İbrahim E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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