Yatak odasına 'termal çadır' kurup Hint keneviri yetiştirmiş
Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerden F.S., evinin yatak odasındaki termal çadırda ele geçirilen Hint kenevirlerini, kullanmak için yetiştirdiğini öne sürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler Uçak, Meydan ve Fevzipaşa mahallelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 2 kilo 314 gram esrar, 996,81 gram metamfetamin, 3,63 gram bonzai, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
TERMAL ÇADIR KURMUŞ
Operasyonda baskın yapılan F.S.'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinin yatak odasında termal çadır içinde kurduğu serada 30 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
F.S., Emniyet'teki ifadesinde Hint kenevirlerini kullanmak için yetiştirdiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Arkadaşını öldürüp yiyen katil hayatını kaybetti
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- Düzce'de deprem!
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı