Yatak odasına 'termal çadır' kurup Hint keneviri yetiştirmiş

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı. Şüphelilerden F.S., evinin yatak odasındaki termal çadırda ele geçirilen Hint kenevirlerini, kullanmak için yetiştirdiğini öne sürdü.

AA
03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:15
Yatak odasına 'termal çadır' kurup Hint keneviri yetiştirmiş
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler Uçak, Meydan ve Fevzipaşa mahallelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 2 kilo 314 gram esrar, 996,81 gram metamfetamin, 3,63 gram bonzai, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

TERMAL ÇADIR KURMUŞ

Operasyonda baskın yapılan F.S.'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinin yatak odasında termal çadır içinde kurduğu serada 30 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

F.S., Emniyet'teki ifadesinde Hint kenevirlerini kullanmak için yetiştirdiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


uyuşturucu Adana tutuklandı

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