Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi

12 Nisan 2022 Salı, 12:26

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, patentinin sahibi olduğu boru kebabını ‘12 Nisan İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü’nde uzaya göndermek için harekete geçti. Yaklaşık 30 kişilik ekiple ısıya dayanıklı strafor bir kutu tasarlandı ve üzerine de kamera ile takip cihazı yerleştirildi. Ardından içi helyum gazı dolu meteoroloji balonuna bağlandı.

Hazırlanan boru kebabı, soğan ve garnitürler de platforma sabitlenerek Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nden alkışlar eşliğinde uçuruldu.

HATAY'DA DENİZE DÜŞTÜ

Yaklaşık 3 saat boyunca gökyüzünde yükselen boru kebabının yolculuğu, dayanıklı kamera tarafından görüntülendi. 35-40 kilometre yükseldikten sonra stratosferde patlayan balon, uçurulduğu yerden 121 kilometre uzaklıktaki Hatay’ın Payas ilçesinde denize düştü.

Sinyal takip cihazı sayesinde kebabı takip eden Aydın ve beraberindekiler, ilçeye gitti. Aydın, tekneyle kıyıdan 8 mil açılarak düşen kebabı alıp kente geri döndü. Personeli tarafından havai fişek ile karşılanan Aydın, uzaya gönderilen ilk boru kebabı projesini tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

'KEBABI DÜNYANIN HER TARAFINA ULAŞTIRACAĞIZ'

İlkleri seven bir insan olduğunu dile getiren Yaşar Aydın, "Ben hep ilkleri seven bir insanım. Daha farklı projelerim olacak. Ben kaburgacı ve kebapçıyım. Projelerim hep kebap üzerine. Şu anda uzayın belirli bir seviyesine çıktık. Belki ileride daha da üste çıkartırız. Bu kebabı dünyanın her tarafına ulaştıracağız. Adanamız’ı en güzel şekilde tanıtacağız. Biz Adana’ya gönül verdik’’ dedi.

Aydın, "Uzayda belirli bir saat durdurduktan sonra uzaylılar kebap acılı olduğu için 'Bize acısız yollar mısınız?’ diyerek geri gönderdi. Bir dahaki sefere acısız yollayacağız" diye espri yaptı.