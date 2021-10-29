Adana usulü Squid Game: Büyük ödül Adana Kebap
Adana’da 15 genç, oluşturdukları ekiple Adana usulü Squid Game oynadı. Kimsenin kazanamadığı oyunun sonunda ise herkese Adana Kebap ısmarlandı.
Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan
Squid Game, dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi. Kebapçı Uğur Aydın
ise dizideki kıyafetlerden satın alıp, aralarında sosyal medya fenomenlerinin
de bulunduğu 15 genç ile oluşturduğu ekiple Adana usulü Squid Game oynadı.
Merkez Sarıçam ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında oynanan oyunda bir barfiks platformu kuruldu ve altına balçık konuldu. Bir demirin sağlam, diğer demirin ise kırılabilir olduğu platformu hiç kimse tamamlayamadı.
Oyunun sonunda ise herkese Adana Kebap ısmarlandı.
Sosyal medya platformlarında paylaşılan video ise kısa
sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı.
“ÇOK GÜLDÜK, EĞLENDİK”
Kebapçı Uğur Aydın, “Squid Game, dünyanın en çok izlenen
dizileri arasına girdi ve biz de ona istinaden güzel bir Adana versiyonu
çekelim dedik. Çok da güzel oldu video. Çok güldük, eğlendik. Adana olduğumuz
için de ödülümüz kebaptı. Biz kebabı ödül olarak verdik. Ancak hiç kimse oyunu
tamamlayamadı. Video sosyal medya platformlarına yeni yüklenmesine rağmen
binlerce kez izlendi ve beğenildi” diye konuştu.
“ADANALILAR OLARAK YEMEK BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ”
Oyunda oynayan Semih Reyhan ise Adana Kebap için herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyerek, “Bu video da biz kebap için yaşadığımızı belirttik. Çok güzel bir video oldu. Herkes tarafından çok beğenildi. Devamı eğer çok beğenilirse gelecek. Oyunu aslında hepimiz kaybettik ama hepimiz sonunda kebap yedik. Bir kebap için herkes birbirinin kuyusunu kazdı. Biz Adanalılar olarak yemek bizim için vazgeçilmez” ifadelerini kullandı.
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