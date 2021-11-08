Adanalı yaşlı kadın isyan etti: "Aç mı kaldık, susuz mu kaldık? Kimsenin umurunda değiliz"

08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:39

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 71 yaşındaki Gönül Şendağ’ı dinledi.

Şevkin’in “Hayat nasıl, geçim nasıl?” sorusunu yönelttiği, 4 çocuk ve 2 torun sahibi Şendağ; geçim sıkıntısı çektiklerini söyledi. Şevkin'in, “Allah yardımcınız olsun. Hükümet artık yönetemiyor” dediği Şendağ, "Bir yıl önce vefat eden eşimden kalan 1.500 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Çocuklar zaten işsizlikten kafayı yiyecekler” dedi.

“EVDEN ÇIKAMIYORUZ”

“Hayat çok pahalı, çocuklarımız işsiz güçsüz. Her aldığımız pahalı. Tüp pahalı. Pazara gidemiyoruz, domates 7-8 lira. Pazara 150 lira bile yetmiyor. Çok pahalılık, yoksulluk var. Evdeyiz, bir yere çıkamıyoruz” diyen Şendağ, şunları söyledi:

“Elektrik de pahalı. Kış geliyor soba yakamıyoruz. Odun, kömür pahalı. Elektrikli soba kullanamıyoruz. Emekliyim. Beyim 1 yıl önce öldü. Yeni yeni maaşını almaya başladım. Yetmiyor kızım, çoluk var, çocuk var, yetmiyor. Okul var, işte böyle ne yapalım. İki torun okutuyoruz, yetiştiremiyoruz. Çocuklar zaten her şeyi istiyor. Sıvı yağ 5 litre olmuş 100 lira. Yani ne yapabilirsin? Un pahalı, şeker pahalı. Markete gittiğimizde 300-400 liranın dışında alışveriş yapamıyoruz.”

“BİN 500 LİRA NEYE YETECEK?”

Şendağ, Şevkin’in “Emekli maaşı yetiyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bin 500 TL neye yetecek. Ancak cereyan ve suya yetecek. Ne zaman, nerede zam yapmışlar. 100 lira, 50 lira zam yapıyorlar, neye yetecek? Allah yardımcısı olsun 1.500 lira maaş alanların. Aç mı kaldık, susuz mu kaldık? Kimsenin umurunda değiliz. Çocuklar zaten işsizlikten kafayı yiyecekler.”