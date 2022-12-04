Adanalılar kahvaltıda ciğerin yanında dalak, böbrek, yürek ve uykuluk da yiyor
Adana'da kuzu ciğerli kahvaltı geleneğine, son yıllarda dalak, böbrek, yürek ve uykuluk gibi diğer sakatat türleri de eklendi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi Başkanı Bilal Serttaş, "Bu ürünler artık sofraların vazgeçilmezi oldu. Bunları yiyerek kahvaltı yaptığımızda akşama kadar acıkmıyoruz" dedi.
Çukurova'nın kebabı ile ünlü kenti Adana'da, özellikle hafta sonları kuzu ciğeriyle yapılan kahvaltı, geleneği sürüyor. Adanalılar, sabahın ilk ışıkları ile ocakbaşına geçip, mangalda ciğer tüketiyor. Son yıllarda ciğer ile birlikte dalak, böbrek, yürek ve uykuluk gibi diğer sakatat türleri de kahvaltıya eklendi.
Kahvaltıda ciğer geleneğinin zenginleşerek devam ettiğini belirten TÜRES Adana Şubesi Başkanı Bilal Serttaş, "Son yıllarda dalak, böbrek, yürek ve uykuluk da ön plana çıktı. Bu ürünler artık sofraların vazgeçilmezi oldu. Bunları yiyerek kahvaltı yaptığımızda akşama kadar acıkmıyoruz. Özellikle ciğerin sağlığa faydalı olduğunu da biliyoruz" dedi.
Her sabah erken saatlerde mangalı yakıp ciğer servisine başladığını anlatan kebapçı Mahmut Özçiftçi ise Adanalıların yanı sıra turistlerin de bu kültürü benimsediğini söyledi. Sakatatları kullanımda ön önemli hususun günlük taze kesim olduğuna dikkat çeken Özçiftçi, "Müşterilerin talebi doğrultusunda ciğer dışında dalak, böbrek, yürek ve uykuluk da servis ediyoruz" diye konuştu.
Kahvaltıda ciğer yemek için kebapçıya gelen Eda Yıldızoğlu da yıllardan beri aynı alışkanlığı sürdürdüğünü belirtti.
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