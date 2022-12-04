Adana'da 20 milyonluk devremülk dolandırıcılığı
Adana merkezli 33 ilde 125 devre mülk sahibini 'Devremülkünüzü yüksek fiyata satarız' vaadiyle 20 milyon lira dolandıran şebekeye düzenlenen operasyonda, 55 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli 33 ilde 125 devremülk sahibini dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.
'Devremülkünüzü yüksek fiyata satarız' vaadiyle 125 devremülk sahibinin 20 milyon lirasını dolandırdığı belirlenen 55 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
Şüphelilerin özellikle yaşlı devremülk sahiplerini seçtiği ve kurdukları paravan şirkete davet ettiği mağdurlara harç, tapu, sigorta, pul masrafı çıkararak dolandırdıkları öne sürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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