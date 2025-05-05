Adana'yı mayısta 'dolu' vurdu: Tarım arazileri zarar gördü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.

Adana'yı mayısta 'dolu' vurdu: Tarım arazileri zarar gördü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçede saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri çiftçiyi tedirgin etti.

"GİTTİ GÜZELİM BIBERLERİM..."

Şiddetli yağışı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, "Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim" dedi.

Zarar tespit çalışmalarının, yağış sonlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi. 


Etiketler: #Adana #Ceyhan

İlgili Haberler

Adana'da 'gümrük kaçağı tütün' ele geçirildi: Tam 3 ton 100 kilogram...

Adana'da 'gümrük kaçağı tütün' ele geçirildi: Tam 3 ton 100 kilogram...
Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi! Adana'da sağlık skandalı: 240 kilosu imha edildi!

Hepsini yurttaşlara yedireceklerdi! Adana'da sağlık skandalı: 240 kilosu imha edildi!
Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler