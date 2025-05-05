Adana'yı mayısta 'dolu' vurdu: Tarım arazileri zarar gördü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ilçede saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Elmagölü, Mercin, Ekinyazı ve Hamdilli mahallelerinde ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri çiftçiyi tedirgin etti.
"GİTTİ GÜZELİM BIBERLERİM..."
Şiddetli yağışı cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın, "Gitti güzelim biberlerim, ürünlerim, güllerim" dedi.
Zarar tespit çalışmalarının, yağış sonlandıktan sonra başlatılacağı belirtildi.
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