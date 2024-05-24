Adana'yı sağanak vurdu... Cadde ve sokaklar suyla doldu!
Adana’da saban başlayan yağmur yolları göle çevirdi. Kentte işe gitmek için yola çıkan yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji tarafından Adana’da şiddetli yağmur uyarısının ardından bu sabah başlayan yağmur şehirde hayatı felç etti.
Yağmur nedeniyle yollar göle döndü.
Sabah işe gitmek için evden çıkan yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Yağmur nedeniyle birçok bulvar ve cadde göle döndü.
Bazı evlerin balkon giderleri taştı. Balkonda su birikintisi oluştu.
Yağmur yer yer devam ederken Meteoroloji gün boyu Adana’nın yağmurlu olacağını bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABB'ye 'Togo' kıskacı
- MetroPOLL anketinde AKP'ye kötü haber
- Valilikten açıklama geldi
- Özgür Özel’den ilk yorum geldi!
- 'Kürtler, Aleviler nerede?'
- Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
- Tamamı tutuklandı
- Merkez Bankası yine 'pas' dedi
- Ali Koç'tan Konyaspor - Galatasaray maçı açıklaması!
- 'Bu hayvanların bir yaşam hakkı vardır'