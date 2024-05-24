Adana'yı sağanak vurdu... Cadde ve sokaklar suyla doldu!

Adana’da saban başlayan yağmur yolları göle çevirdi. Kentte işe gitmek için yola çıkan yurttaşlar zor anlar yaşadı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:43
Adana'yı sağanak vurdu... Cadde ve sokaklar suyla doldu!
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Meteoroloji tarafından Adana’da şiddetli yağmur uyarısının ardından bu sabah başlayan yağmur şehirde hayatı felç etti.

Yağmur nedeniyle yollar göle döndü.

Sabah işe gitmek için evden çıkan yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmur nedeniyle birçok bulvar ve cadde göle döndü.

Bazı evlerin balkon giderleri taştı. Balkonda su birikintisi oluştu.

Yağmur yer yer devam ederken Meteoroloji gün boyu Adana’nın yağmurlu olacağını bildirdi.


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