Kayseri'de sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:21

Güncelleme: 24.05.2024 - 12:27

Kayseri'de sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda 3 araç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi alt geçitte 2 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, araç sürücülerini kurtardı.

Kocasinan ilçesinde Tanpınar Kur'an Kursu’nu ise su bastı. Öğrenciler, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla Kur’an kursundaki öğrenciler tahliye edildi.

Sağanak ayrıca ekili tarım arazilerine zarar verirken, cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için de ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.