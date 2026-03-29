AKP'li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kimdir, kaç yaşında? Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu neden istifa etti?

MUTLU IŞIKSU KİMDİR?

1974 yılında Sakarya’da doğan Mutlu Işıksu, ilk orta ve lise öğrenimini memleketi Adapazarı’nda tamamladı. 1993 yılında eğitime başladığı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan lşıksu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

1989 yılında iş hayatına TÜVASAŞ’ta başlayan lşıksu, 1993-1997 yıllarında TCDD Alsancak Vagon Servis Şefliğinde gece çalışıp gündüz üniversite eğitimini sürdürdü. 1998-2014 yıllarında tekrar TÜVASAŞ’ta iş hayatına devam etti.

AKP’nin kuruluşu ile teşkilat çalışmalarına katkı sağlayan Işıksu, 2003-2008 yılları arasında Sakarya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı ve 2008-2009 yılları arasında Adapazarı İlçe Başkan Yardımcılığı (AR-GE ve Eğitim Tanıtım ve Medya Teşkilatlardan Sorumlu), 2009-2011 yılları arasında Adapazarı İlçe Başkanlığı, 2011-2014 yılları arasında da Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Teşkilatlardan Sorumlu) görevlerini üstlendi.

2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Basın Müşavirliği görevi ile memuriyet hayatına başlayan lşıksu, 2014-2018 yılları arasında sırasıyla Düzce İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Sakarya İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Mutlu Işıksu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adapazarı seçimleri tarihinin en yüksek oy oranı ile Belediye Başkanı seçilmiştir.

Mutlu Işıksu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Adapazarı Belediye Başkanı seçilmiştir.

MUTLU IŞIKSU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Yasak aşk iddiaları ile gündeme gelen Işıksu, "Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir" dedi.