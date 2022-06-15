Adapazarı'nda iki grup birbirine girdi: 4 kişi yaralı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı. Kaçan bir şüpheli için ise yakalama çalışması başlatıldı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, hafta sonu gerçekleşen düğünde tartışma yaşayan iki grup, gece saatlerinde tekrardan karşılaşınca tartışma başladı.
Yerini kavgaya bırakan olayda bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla M.E., H.E., S.O. ve S.O. isimli şahıslar yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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