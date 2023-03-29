Aday olmayan Doğu Perinçek: Meclis'te görev almamız ve hükümet görevleri üstlenmemiz zorunludur

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:21

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 17:40

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Taksim'de bir otelde saat 15.00'de gerçekleşen Merkez Karar Kurulu Toplantısı öncesi basın açıklamasında bulundu.

Perinçek, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek “Türkiye'mizi aydınlıklara çıkarmak için, Vatan Partisi olarak Mecliste görev almamız ve hükümet görevleri üstlenmemiz zorunludur. Bu gerçeğin bilincindeyiz. Güçlü ve etkili muhalefet olmayı hedeflemiyoruz. Meclis'te yer almamız ve hükümet görevleri yüklenmemiz, Türkiye'nin vazgeçilmez ihtiyacıdır. Bu sorumlulukla 22 Mart 2023 günü yaptığımız görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a, Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda bulunma talebini arz ettim. Kendileri sağ olsunlar beni dinlediler ve Sayın Bahçeli ile görüşerek bana yanıt vereceklerini belirttiler. İki gün sonra da bana birlikte seçime girmeyeceğimizi, Cumhur İttifakı'na girme talebimizi reddettiklerini bildirdiler" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI VATAN PARTİSİ'Nİ DEĞİL HÜDA PAR'I TERCİH ETTİ"

Cumhur İttifakı'nın kendilerini reddetmesinin bir tercih olduğunu kaydeden Perinçek, “Cumhur İttifakı Vatan Partisi'ni değil, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile uzlaşma yolunu ve HÜDA-PAR'ı tercih etti. Vatan Partisi'ne karşı bu tutum, bir yolun seçilmesi, bir tercih. O yolu bir kez daha vurguluyorum; ABD'ye boyun eğmek, ABD'nin Türkiye'ye dayattığı çıkmazlar içinde çırpınmak. Ne oldu; HÜDA-PAR Cumhur İttifakı ile iş birliği yapan bir parti olarak tercih edildi. HÜDA-PAR programında Türk Milleti kavramını kabul etmeyen, Anayasadan Türk Milleti'ni çıkaracağını belirten, açıkça Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı olan, ABD'nin, İsrail'in, 2'nci İsrail planı Kürdistan planını benimsediklerini, amaçlarının Türkiye'den ayrılmak olduğunu programlarında, eylemlerinde açıkça belirten bir parti. HÜDA-PAR bu amaçlarına, bu programlarına uygun olarak kendilerine tarih bir miras da seçiyor. Bu tarihi miras, Şeyh Sait'tir, Seyit Rıza'dır. Aynı, Kılıçdaroğlu'nun yandaşı, beraber seçime girdikleri HDP ve PKK gibi" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE VATAN PARTİSİ'NİN 'ASYALI' ÇÖZÜMÜ VAR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Türkiye'nin yönetilmeyecek hale geleceğini iddia etti. Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Atlantik Sistemine bağlanan 6'lı Masa'nın ve ABD'den korkan Cumhur İttifakı'nın çözümsüzlüğü 14 Mayıs'tan sonra bütün çıplaklığıyla ortaya serilecektir. Çünkü Atlantik'te çözüm yok. Atlantik'te ekonomik iflas var ve vatan bütünlüğü için ağırlaşan tehditler var. Atlantik'te kaos var. Türkiye, bu çıkmazdan, Güçlü Devletle ve Üretim Devrimiyle çıkacaktır. Türkiye, Üretim Ekonomisini ancak Asya ikliminde kurabilir. Türkiye, Vatan Bütünlüğünü ancak Asya dayanışmasıyla koruyabilir ve kendi bağımsız yolunda ilerler. Türkiye, iki yüzyıllık Millî Devrimini Asya ikliminde tamamlar. Türkiye, diğer Türk devletleri ile birlikte yükselen Asya uygarlığının öncü konumlarında olacaktır. Bu nedenle Türkiye'nin önünde Vatan Partisi'nin Asyalı çözümü var. 14 Mayıs sonrasının en büyük gerçeği budur"

"GÜÇLÜ MECLİS GÜÇLÜ HÜKÜMET İÇİN VATAN PARTİSİ"

Zorlukları aşacak güçlü hükümetin halka dayanan güçlü meclisle mümkün olabileceğini belirten Doğu Perinçek “Güçlü Meclis ise ancak Vatan Partisi'nin Meclise girmesiyle oluşabilir. Vatan Partisi'nin ağırlığı, Meclis içindeki millî kuvvetleri güçlendirir ve Türkiye'nin önünü açar. Güçlü Devlet Üreten Millet programının TBMM'de temsil edilmesi için ABD'nin iç ve dış cephede kaos planlarına karşı etkili bir Meclis oluşturmak için, üreticilerin gerçek özlemlerinin ve çözümlerinin sesi olabilmek için, Kamucu ve halkçı iradenin yasama organına yansıması için, Vatan Partisi tecrübeli ve genç kadrolarıyla, halka bağlılığıyla, zor zamanlarda alacağı öncü tavırlarıyla Milletin Meclisinde bir kale inşa edecektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gereken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 27 bin 55'te kalmış ve aday olma hakkını kazanamamıştı.