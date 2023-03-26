Cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı adayları şimdiye kadar kaç imza topladı? Sinan Oğan ve Doğu Perinçek kaç imza topladı?

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 14:35

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 15:11

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin YSK'ya yaptığı başvurunun ardından 100 bin imza sürecinde üçüncü gün sona eriyor. Adaylığı kabul edilen isimler 27 Mart akşamına kadar 100'er bin imza toplamaya çalışıyor.

YSK'nin açıkladığı listeye göre Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları, kanunda aranan şartları taşıdıkları belirlendiğinden kabul edilmişti. Adaylık için gerekli 100 bin imzaya yönelik siyasi partilerin çalışmaları sürerken, Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim kurulları binası önünde sabah saatlerinden itibaren adaylar için imza vermeye gelenlerin oluşturduğu hareketlilik yaşanıyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI ŞİMDİYE KADAR KAÇ İMZA TOPLADI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının beşinci gün aldığı imza sayısını açıkladı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeterli sayıyı bulan ilk aday oldu.

Cumhur İttifakı ile anlaşma sağlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan adaylığını geri çekti.

Cumhurbaşkanı adayları için kaç imza verildi?

Muharrem İnce: 105 bin 663

Fatih Erbakan: 69 bin 167

Sinan Oğan: 72 bin 214

Doğu Perinçek: 21 bin 436

Yakup Türkal: 2 bin 543

Erkan Trükten: 1700

Ahmet Özal: 1090

İrfan Uzun: 756

Halil Murat Ünver: 388

Hilmi Özden: 357

Davut Turan: 106

ADAYLARI İÇİN İMZA VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak. İmza toplama işlemi 27 Mart saat 20.00'de son bulacak.