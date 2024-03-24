Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Malatya'da da mevcut belediye başkan adaylarını geri çekerek AKP’nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 14:50
Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
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Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Malatya'da il parti teşkilatı ve parti adayları ile basın toplantısı düzenledi. 

Kadir Canpolat, daha önce almış oldukları kararda belediye başkan adayı çıkardıkları illerde AKP’nin adaylarını destekleme kararı aldıklarını belirterek, "Malatya'da siyasi depremlerin olmaması için bir karar aldık. Biz yine Malatya'da da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kaldırdığı adayları destekleyerek mevcut belediye başkan adaylarımızı geri çekiyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Seçimi kazanamayacak olmasına rağmen belediye başkan adayı çıkararak Türkiye'nin imajını zedelemek isteyen çeşitli siyasi partiler var. Bunların seçim kazanamayacağını da biliyoruz. Bakın biz bugün hiçbir pazarlık sonucu hiçbir ittifak girişiminde bulunmadan ülkemizi, Malatya'yı, düşündüğümüz için bu bölgenin ve bu ülkenin önünde engel teşkil etmemek adına belediye başkan adaylarımızı geri çektik. Bunun diğer siyasi partilere de örnek olmasını ümit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imajını zedelemek isteyen siyasi partiler kazanamayacağı seçimlerde aday çıkararak Türkiye'ye karşı düşmanlık ettiklerini düşünüyoruz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz Osmanlı Ocakları'nın çatısı altında Ocak Partisi'yle bu milletin, devletin yanında. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.


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