AKP’li Yozgat Belediyesi yurttaşı mağdur etti!

Yayınlanma: 23.03.2024 - 08:03

Güncelleme: 23.03.2024 - 08:03

Yozgat’ta Belediye Başkanlığı tarafından 2020 yılında “Çapanoğlu Büyük CamiSi Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında acele kamulaştırma kararı verildi. Kararın ardından cami çevresindeki dükkânlar tahliye edildi. Acele kamulaştırma bedellerinin ödendiği belirtilirken mahkemece tespit ettirilen mülk bedelinin yurttaşlara verilmediği öne sürüldü. Mülk sahipleri, belediyenin “Ödeme yapacağız” dediğini ancak bu zamana kadar tespit edilen miktarı ödemediklerini dile getirdi.

AKP’li Yozgat Belediyesi tarafından önce 2018’de kamulaştırma daha sonra ise 2020 yılındı acele kamulaştırma kararı alındığını belirten ismini vermek istemeyen bir mülk sahibi 7-8 yıldır mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyet’e konuşan mülk sahibi, “İlk başlangıçta 70 bin gibi bir rakam söylendi. Tabii o günün şartlarıydı. Sonra davayı kazandık ve 1 milyon lira alacağımız var” ifadelerini kullandı. Belediyenin avukatı ise “Acele kamulaştırma bedelleri ödendi. Bedel tespit davaları ise şu an devam ediyor. Yatırılmama gibi bir durum söz konusu değil” dedi