ADD Başkanı Bozkurt, mutlak butlan kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Tüm partileri, seçmenleri tehdit eden bir durum’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı ve eski CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, CHP’ye yönelik verilen mutlak butlan kararına ilişkin düşüncelerini ve dernek olarak bulundukları çizgiyi, Cumhuriyet’e anlattı.

‘EMPERYALİZMİN HEDEFİNİN YENİ AŞAMASI’

Konuyu CHP’nin iç meselesi olarak görmediklerini belirten Bozkurt, “Bu, batı emperyalizminin 100 yılı aşkın süredir ısrarla takip ettiği, kendi sömürge hinterlandı olan petrol coğrafyasında, tek laik, üniter ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kendi güdümünde, çok uluslu, çok dilli, çok hukuklu, teokratik temelli bir federasyona dönüştürerek parçalama hedefinin bir yeni aşaması” dedi. CHP’ye yönelik gerçekleştirilen bu sürecin 12 Mart, 12 Eylül ve 15 Temmuz’da yaşanan darbelerle benzer bir hedef taşıdığını söyleyen Bozkurt, “CHP üzerinden, Türkiye’yi ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ne uydurabilmek için olası tek direnç noktası olan CHP tabanını felç etme, devre dışı bırakma operasyonudur bu” değerlendirmesini yaptı.

‘TABANI YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR’

CHP’nin tabanının cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devrimci ve laik olduğunu söyleyen Bozkurt, “Mesele CHP’nin genel başkanını değiştirmek değil. Bizim tespitimize göre, ‘Terörsüz Türkiye Süreci’ dedikleri süreç, millet kabul etmediği için yürümüyor. İYİ Parti hariç, parlamentodaki tüm partiler girdiler o komisyona. Rapor hazırlandı, imza attılar. Ama millet hayır dediği için süreç bir türlü son aşamaya varmıyor. Son aşamada, ‘Öcalan’a statü verelim, Öcalan’ı Türkiye, Irak, Suriye ve İran’daki Kürtlerin meşru lideri yapalım, sonra da oturup Türkiye’yi bölerek yukarıda Pontus, aşağıda Kürdistan gibi bir proje yapalım’ dertleri var gibi görüyorum. Amerikan emperyalizminin 100 yıllık Türkiye’yi parçalayalım hedefinin CHP tabanını hedef aldığını görüyorum. Tabanı yıpratmaya çalışıyorlar” dedi.

‘CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I DA TEHDİT EDEN DURUM’

‘Emperyalizmin Türkiye’ye el koymaya çalıştığını’ söyleyen Bozkurt, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da tehdit eden bir şey bu. Şu an farkında olmayabilirler. Bu ülkede, seçimle iktidar olma ümidi taşıyan tüm partileri, seçmenleri tehdit eden bir durum. Gördüğüm tek çıkış yolu, milletimizin 1919’da olduğu gibi bu emperyalist saldırıya karşı durması” ifadelerini kullandı.