ADD Başkanı Bozkurt’tan Öcalan’ın “konfederalizm” mesajına tepki: “Bu, Türkiye’yi bölme projesidir”





KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın; PKK terör örgütünün 12’inci Kongresi’ne gönderdiği yazıda kullandığı; “Bölge konfederalizmi mutlak bir gereklilik olarak ön plana çıkıyor” ifadesini Cumhuriyet’e değerlendiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt; “Konfederalizm Türkiye’yi bölme projesidir. Türkiye’nin mutlaka kendini planını uygulaması gerek. Bu da Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’dir” dedi.





PKK terör örgütünün fesih kararı almak için 5-7 Mayıs’ta 2 farklı alanda eşgüdümlü olarak topladığı, sonuçlarını 12 Mayıs’ta yayımladığı 12’inci Kongresi’ne KCK/PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın kongreye gönderdiği yazı gündeme geldi. Söz konusu yazı terör örgütünün Avrupa’da basılan “Serxwebun” adlı dergide “Perspektif” başlığıyla yayımlanmasından kısa bir süre sonra yayımdan kaldırıldı.

BAHÇELİ’YE ÖVGÜLER DİZDİ

Öcalan, mektubunda “İdamım için her şeyi yapan Türk” olarak andığı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti heyetine “Yeni bir dönem başlatmak istiyorum” dediğini aktardı ve Bahçeli’yi “yeni süreçte devletin en yetkili sesi ve eli” olarak nitelendirdi. Öcalan, “devlet denetiminde toplantılar yapıp sürecin programını hazırladıklarını” belirterek, benzer süreçlerin ileride İran, Irak ve Suriye’de de devreye girebileceğini belirtti.

‘PANZEHİR DEMOKRATİK KONFEDERALİZM’

Söz konusu ülkelerde atılacak benzer adımların Türkiye’nin inisiyatifinde olmasının akla ve mantığa uygun olduğunu vurgulayan Öcalan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Başarıya dair inancım ve umudum yüksektir. Bunun başarıya ulaşması sadece Kürt, Kürdistan için değil bölge için de önemli başarılara yol açacaktır. Burada ulaşılacak bir başarı; Suriye, İran ve Irak'a da yansıyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti için de hem kendisini yenileme, demokrasiyle taçlanma hem de bölgede öncülük yapma şansı olacaktır. Bölge konfederalizmi mutlak bir gereklilik olarak ön plana çıkıyor. İsrail-Filistin çatışması, mezhep çatışmaları, ulus devlet çelişkilerinin panzehiri demokratik konfederalizmdir.”

‘TÜRKİYE’NİN KENDİ PLANINI UYGULAMASI GEREK’

Öcalan’ın ifadelerini Cumhuriyet’e değerlendiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt; “Bu proje; ABD’nin yüzyıllık hedefi, bugünün Sevr’i niteliğinde olan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında devreye sokulan bir süreç. Öcalan’ın, Bahçeli’nin ne dediği önemli değil, bunlar işin işin doğası gereği yapılan şeyler. ABD’nin Ortadoğu’daki projesi kapsamında 2003’te 22 ülkenin sınırlarının ve rejimlerinin değişeceğini belirleyen yeni bir harita yapılmıştı. Bu; 22 ilimizi alıp Büyük Kürdistan adlı yeni bir ülkeye verilerek su kaynaklarımızın elimizden alma projesidir. O dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bu projenin eş başkanı olduğunu söylemiş, o dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ise buna çok direnmemişti. Öcalan söz konusu yazısında yeni bir cumhuriyet tanımı yapıyor. Konfederalizm Türkiye’yi parça parça bölme projesidir. Türkiye’nin mutlaka kendini planını uygulaması gerek. Bu da Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’dir” ifadelerini kullandı. ANKARA