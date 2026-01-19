ADD’den menzil tepkisi: Laikliği korumak Cumhuriyet’i korumaktır

Menzil cemaati lideri Muhammed Saki El Hüseyni'nin İzmir’in Karabağlar ilçesinde toplu “tövbe” mitingine Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri Eşgüdüm Başkanı Ufuk Yıldırım tepki gösterdi. Gazetemize açıklama yapan Yıldırım, İzmir’de yaşanan bu tablonun, laiklik ilkesinin aşındırılmak istendiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yıldırım, yaşananların Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biri olan laikliğin neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Yıldırım yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin Anayasa’nın 2. maddesinde güvence altına alınan laiklik ilkesinin yalnızca devletin din karşısındaki tarafsızlığını değil, aynı zamanda yurttaşın özgür iradesini koruyan bir güvence olduğunu hatırlattı. Yıldırım, “Laiklik, yurttaşı tarikat, cemaat ya da dini otorite baskısından koruyan en güçlü anayasal güvencedir” dedi.

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dine yaklaşımına da dikkat çeken Yıldırım, Atatürk’ün dinin bireyin vicdanında özgürce yaşanması gerektiğini vurguladığını belirterek, “Atatürk, ‘kul ile Allah arasına’ hiçbir kişi ya da yapının giremeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Kur’an’ın Türkçe meal ve tefsirini hazırlatmasının nedeni de halkın dinini aracısız, doğrudan anlayabilmesi ve dogmatik tahakkümden kurtulabilmesidir” ifadelerini kullandı.

Karabağlar’da yaşananların laiklik ilkesinin aşındırılmak istendiğinin açık bir göstergesi olduğunu söyleyen Yıldırım, tarikat yapılanmalarının bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çekti. Yıldırım, “Tarikatlar sosyolojik olarak hiyerarşik bir bağlılık üretir. Bu yapı, bireyin özgür iradesini zayıflatırken devletin kamusal otoritesini de aşındırır. Bu durum hem demokratik toplum düzenine hem de hukuk devletine zarar verir” diye konuştu.

İzmir’in Cumhuriyet değerleri açısından taşıdığı öneme de vurgu yapan Yıldırım, “İzmir, Cumhuriyet’in en güçlü kalelerinden biridir. Bu kent bilimin, aklın ve özgür düşüncenin başkentidir” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak hiçbir yurttaşın psikolojik, manevi ya da ekonomik baskıyla herhangi bir otoriteye biat ettirilmesini kabul etmeyeceklerini belirten Yıldırım, bunun yalnızca siyasal değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Açıklamasının sonunda yurttaşlara çağrıda bulunan Yıldırım, şunları söyledi:

“Laikliği korumak, Cumhuriyet’i korumaktır. Cumhuriyet’i korumak ise insan onurunu, bireysel özgürlüğü ve ulusal birliği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, Cumhuriyet devrimlerine, aklın üstünlüğüne ve Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet yoluna sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü bu ülkenin geleceği biat kültüründe değil; özgür bireylerde, laik hukuk düzeninde ve bilimde hayat bulacaktır.”