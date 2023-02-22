ADD depremzedeler için çalışıyor

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 02:00

17 Şubat 2023 Cuma sabahı başlayan, 11 il ile 23 ilçe ve beldeyi kapsayan ve 4 gün süren Deprem Bölgesi Çalışması’nı tamamlayan ADD bir basın bildirisi yayımladı.

ADD’nin tüm gücüyle deprem bölgesi için çalışmalarını sürdüreceği belirtilen açıklamada, “Depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza şifa, ülkemizi yönetenlere de akıl ve bilim yolundan ayrılmama iz’an ve kararlılığı diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun” denildi.

15 günlük süreçte deprem bölgesinde yapılan çalışmalar şu şekilde özetlendi: