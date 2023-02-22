ADD depremzedeler için çalışıyor
ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Genel Başkan Yardımcısı Safa Yenice ve Genel Sayman Basri Gürsoy ile deprem bölgesini ziyaret etti.
17 Şubat 2023 Cuma sabahı başlayan, 11 il ile 23 ilçe ve beldeyi kapsayan ve 4 gün süren Deprem Bölgesi Çalışması’nı tamamlayan ADD bir basın bildirisi yayımladı.
ADD’nin tüm gücüyle deprem bölgesi için çalışmalarını sürdüreceği belirtilen açıklamada, “Depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza şifa, ülkemizi yönetenlere de akıl ve bilim yolundan ayrılmama iz’an ve kararlılığı diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun” denildi.
15 günlük süreçte deprem bölgesinde yapılan çalışmalar şu şekilde özetlendi:
- Depremin ilk saatlerinde 1 iş makinesi ve ekip ile Kahramanmaraş’ta, 3 iş makinesi ve ekipleri ile de Adıyaman’da arama kurtarma çalışmalarına başlanmış, Kahramanmaraş’ta 5, Adıyaman’da da yine 5 depremzede enkazdan kurtarılmıştır.
- Şanlıurfa’da 200 depremzedenin barınması için şube başkanımız tarafından temin edilen inşaatı yeni tamamlanmış bir apartman AFAD ile koordine edilerek hizmete sunulmuştur.
- Kahramanmaraş’ta 2000 depremzedeye günde 3 öğün sıcak yemek sunan 3. aşevimiz hizmete açılmıştır.
- 28 adet kadın ve erkek seyyar tuvalet Adıyaman, Kahramanmaraş, Türkoğlu ve Pazarcık’taki çadır kent alanlarına yerleştirilmiştir.
- Çeşitli giyim, gıda, hijyen ve diğer temizlik ürünlerinin Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa bölgelerine dağıtımı sürmektedir.
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