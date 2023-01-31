ADD’den ‘Yılın Atatürkçüsü’ Ödülü

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 06:34

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD), her yıl Cumhuriyet aydınlarına verdiği “Yılın Atatürkçüsü Ödülleri” bugün sahiplerini bulacak.

Ödül töreni gazetemizin yazarı ve ADD’nin Kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy’un katledilişinin 33. yıldönümünde düzenlenecek.

Tören Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak. Bu yıl Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun, “Yılın Atatürkçüsü Ödülü”nü alacak.

Alev Coşkun

ADD’den yapılan açıklamada, “Haber alma özgürlüğünün ve gazetecilik etiğinin giderek karanlığa gömüldüğü bugünlerde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini verdiği Cumhuriyet gazetesini ayakta tutmak için gösterdiği çaba ve Cumhuriyet devrimlerini korumak, anlatmak için yazdığı kitaplarla Alev Coşkun tüm ulusumuzun kalbinde yer edinmiş, bu nedenle basın alanında ‘Yılın Atatürkçüsü’ ödülüne layık görülmüştür” ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıca, kültür sanat alanında Pınar Ayhan, dış politikada Onur Öymen, bilim ve eğitimde ise Sinan Meydan da törende “Yılın Atatürkçüsü” ödülü alacak.

