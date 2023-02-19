ADD, deprem bölgesinde

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:57

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 02:57

Hatay Dörtyol’da Genel Başkan Yardımcısı ve Bölge Sorumlusu Özgür Çınar, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat İskenderoğlu ve ADD Payas Temsilcisi Faruk Soysal ile bir araya geldi. Afet sonrasında yapılan yardımlar ve bölgede ihtiyaç duyulanlar hakkında bilgi aldı.

ADD yöneticileri, Hatay’ın Payas, Karaağaç, Arsuz, Harbiye, Kırıkhan, Defne, Belen, Samandağ ve İskenderun ilçelerinde de şube başkanları, üyeler ve depremzedelerle görüştü.