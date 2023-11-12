ADD etkinliğinde tepki çeken görüntüler: Atatürk kılığında masaları dolaşıp, misafirlere selam verdi

Yayınlanma: 12.11.2023 - 23:17

Güncelleme: 12.11.2023 - 23:17

Sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı Serdar G.'nin paylaşımları gündemdeyken yeni bir video tepkileri çekti.

Muğla'nın Milas ilçesinde ADD Milas Şubesi tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede Mareşal Atatürk kıyafetli bir kişinin masaları selamladığı görüntüler tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kullanıcılar tepkilerini dile getiriken Ekonomist Özgür Demirtaş, "Atatürk’e benzediği için para toplayan insanlara yetkililerin müdahale etmesini dilerim. Bu kişiler Atatürk’ün hatırasına hakaret ediyorlar" dedi.

Atatürk’e benzediği için para toplayan insanlara yetkililerin müdahale etmesini dilerim. Bu kişiler Atatürk’ün hatırasına hakaret ediyorlar… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 12, 2023

ADD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: ÜZGÜNÜZ

Gazeteci Şaban Sevinç de sosyal medya hesabından yapptığı paylaşımda ADD Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya'nın Milas Şubesi’ndeki bu olayın kendi bilgileri dışında olduğunu, çok yanlış bulduklarını ve üzüldüklerin bildirdiğini aktardı.

Şimdi ADD Genel Sekreteri arkadaşım Ayhan Yalçınkaya aradı. Milas Şubesi’ndeki bu olayın kendi bilgileri dışında olduğunu, çok yanlış bulduklarını ve üzüldüklerin bildirdi. Gerekli incelemeyi yapacaklarını benzer olayların bir daha yaşanmayacağını belirtti. @add_genelmerkez… https://t.co/b5FMSgJ90q — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) November 12, 2023

Sevinç ayrıca, gerekli incelemeyi yapacaklarını benzer olayların bir daha yaşanmayacağını belirttiğini de ifade etti.