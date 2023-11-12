ADD etkinliğinde tepki çeken görüntüler: Atatürk kılığında masaları dolaşıp, misafirlere selam verdi

Muğla'da ADD Milas Şubesi'nin düzenlediği etkinlikte bir kişinin mareşal kıyafetleriyle Atatürk'ü taklit edip masaları tek tek dolaştığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerdeki kişinin Atatürk'e benzerliği de tartışılırken ADD Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya, olayın kendi bilgileri dışında olduğunu, çok yanlış bulduklarını ve üzüldüklerin söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 23:17
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Sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı Serdar G.'nin paylaşımları gündemdeyken yeni bir video tepkileri çekti.

Muğla'nın Milas ilçesinde ADD Milas Şubesi tarafından Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede Mareşal Atatürk kıyafetli bir kişinin masaları selamladığı görüntüler tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kullanıcılar tepkilerini dile getiriken Ekonomist Özgür Demirtaş, "Atatürk’e benzediği için para toplayan insanlara yetkililerin müdahale etmesini dilerim. Bu kişiler Atatürk’ün hatırasına hakaret ediyorlar" dedi.

ADD'DEN AÇIKLAMA GELDİ: ÜZGÜNÜZ

Gazeteci Şaban Sevinç de sosyal medya hesabından yapptığı paylaşımda ADD Genel Sekreteri Ayhan Yalçınkaya'nın Milas Şubesi’ndeki bu olayın kendi bilgileri dışında olduğunu, çok yanlış bulduklarını ve üzüldüklerin bildirdiğini aktardı.

Sevinç ayrıca, gerekli incelemeyi yapacaklarını benzer olayların bir daha yaşanmayacağını belirttiğini de ifade etti.


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