Yayın açıp para topladı: Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar G. isimli fenomenin 29 Ekim'deki 'Cumhuriyet Bayramı' yayınından 1 milyon liralık bağış topladığı iddia edildi.
Sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı, Serdar G. isimli fenomenin 29 Ekim'de çifte bayram yaşadığı ileri sürüldü.
Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 100'üncü yıldönümünde TikTok platformunda canlı yayın açan Serdar G., dudak uçuklatan bir miktarda bağış topladı.
Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken fenomenin 2 saat içerisinde kullanıcılardan yaklaşık 1 milyon lira bağış topladığı iddia edildi.
KİMİ VEKİLLİK ÖNERDİ KİMİ 'ATAM' DEDİ
Canlı yayın esnasında bazı kullanıcılar Serdar G.'ye milletvekilliği 'önerisi'nde bulunurken bazılarının ise "Atam" şeklinde yorumlar yaptığı görüldü.
Fenomenin 2 saat içerisindeki dudak uçuklatan 'kazanç' iddiası sosyal medyada gündem oldu.
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