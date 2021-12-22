ADD’den Erdoğan’ın 'nas' açıklamasına tepki

22 Aralık 2021 Çarşamba, 10:28

ADD’den yapılan açıklamada, Erdoğan’ın anayasayı ihlal ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı yeminine işaret edilen açıklamada, “Laiklik ilkesine bağlı kalacağına namusu ve şerefi üzerine söz veren Erdoğan, son ekonomik kriz sırasında ‘nas’ hükümlerine göre hareket edeceğini defalarca vurgulayarak açık bir anayasa ihlali yapmıştır” denildi.

Anasayanın 2. maddesinde Türkiye’nin laik bir hukuk devleti olduğunun, 24. maddesinde ise devletin ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninin din kurallarına dayandırılamayacağının vurgulandığına dikkat çekilen açıklamada, Erdoğan’ın açıklamalarının bu maddeleri de ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı, açıkça ekonomiyi din hükümlerine göre yöneteceğini söylemekte. Meşruiyetinin kaynağı olan ve devletimizi laik hukuk devleti olarak tanımlayan anayasamızın, Cumhurbaşkanına böyle bir yetki vermediği açık. ADD; bu açık anayasa hükümlerini ilgililere hatırlatmayı ve kamuoyu ile paylaşmayı görev saymakta, TBMM’yi, muhalefet partilerini, tüm anayasal kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya, laik cumhuriyeti ve hukuk devletini korumaya çağırmakta” ifadeleri kullanıldı.