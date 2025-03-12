Adı konmayan süreç tartışılırken Türkiye Maarif Vakfı yöneticilerinin Irak ziyareti: Barzani’yle dikkat çeken temas

Yayınlanma: 12.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 04:00

Görüşmede, vakfın bölgedeki eğitim çalışmalarının kalitesinin artırılması, sisteminin geliştirilmesi ve karşılıklı işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil, Erbil’de ikinci yerleşkeyi ve Musul ile Basra’da yeni yerleşkeler açmayı hedeflediklerini belirtti. MEB’in 2024 faaliyet raporuna göre vakfa 2022-2024 yılları kapsamında bakanlık bütçesinden toplamda 9 milyar 816 milyon 857 bin TL kaynak aktarımı yapıldı.

IRAK’TA ÜÇ YERLEŞKE

FETÖ’nün yurtdışındaki okullarını devralmak için 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce kurulan vakıf, MEB’den ve bağışlardan sağladığı kaynaklarla mevcut olarak 55 farklı ülkede 466 eğitim kurumu, 44 yurdu ve 12 Türkiye Araştırmaları Merkezi’ni yönetiyor. Vakfın bu kapsamda da Irak’ın başkenti Bağdat, IKBY’nin başkenti Erbil ve Irak Türkmen nüfusunun yoğun yaşadığı Kerkük kentinde yerleşkeleri bulunuyor.

İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Adı konmayan süreç kapsamında terör örgütü PKK’nin silah bırakması sürecinde Türkiye ve IKBY arasında temaslar artarken Türkiye Maarif Vakfı’nın böylesine bir ziyaret gerçekleştirmesi de dikkat çekti. Türkiye Erbil Başkonsolosu Erman Topçu’nun da katıldığı görüşmedede Barzani, bölgede vakfa bağlı eğitim tasarımlarının geliştirilmesi için her türlü desteği sunacaklarını, Türkiye’nin eğitim alanındaki deneyimlerinden yararlanmanın kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Vakıf Başkanı Özdil ise IKBY’de eğitim ve gençlik çalışmalarını sürdüren “Rwanga Vakfı”nın takdirle takip ettiklerini söyledi. Vakıf, Erbil ziyareti kapsamında IKBY Eğitim Bakanı Alan Hama Saeed’i de ziyaret ederek, vakfın bölgedeki çalışmaları görüşüldü.

Erbil temasları kapsamında ayrıca Mahmut Özdil ve beraberindeki heyet, Uluslararası Maarif Erbil Okulları’nda düzenlenen iftar etkinliğine de katıldı. Özdil burada yaptığı konuşmada Barzani’yle görüşülen “işbirliği ve eğitim sisteminin genişletilmesi” konularına ilişkin de önemli ipuçları verdi. Özdil, vakfın Erbil’de 2’nci yerleşkeyi açma hazırlıklarını sürdürdüklerini, Musul ve Basra’da da maarif okulları açmayı hedeflediklerini açıkladı.

Vakıf heyeti Erbil’in yanı sıra Irak’ın başkenti Bağdat’ta da iftar etkinliği düzenledi ve söz konusu etkinlikte Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Gızzi, Iraklı siyasi parti temsilcileri, Irak Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Irak Türkmenlerinin önde gelenleri yer aldı. Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Gızzi, etkinlikteki konuşmasında çocuğunu vakfın okulunda okuttuğunu söyledi.