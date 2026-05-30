Adı Sedat Peker'in ifşalarında da geçmişti: Karadeniz'de vurulan gemilerin ardından gözler o şirketin sahibine çevrildi

Haber: Ercan Çankaya

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz’de yarattığı gerginlik yeniden tırmanışa geçti. Önceki gün üç ayrı geminin seyrüsefer halinde vurulmasının ardından, aynı gece bir Türk gemisinin saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Ukrayna, saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttu; Dışişleri Bakanlığı ise, tüm tarafları uyardığını açıkladı.

Üç ayrı geminin seyrüsefer halindeyken vurulmasının ardından İstanbul merkezli Tribeca Denizcilik Hizmetleri adlı şirket Reuters’a açıklama yaptı. Şirket, Palau bandıralı "James II" gemisinin saldırıya uğradığında Sinop'un Türkeli ilçesinin 80 km kuzeyinde seyir halinde olduğunu söyledi. Geminin yük taşımadığı belirtildi.

Açıklamaya göre; yük taşımayan Sierra Leone bandıralı Altura ve Velora adlı gemiler ise, yakın bir bölgede gemiler arası faaliyet yürütürken İHA’lar tarafından hedef alındı. Şirket, sahil güvenlik teknelerinin yük gemilerine desteğe gittiğini ve mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Önceki günkü saldırıda vurulan Altura adlı gemi, 26 Mart’ta da vurulmuştu. Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan yola çıkan geminin, İstanbul'a doğru hareket ederken Boğaz'a yaklaşık 14 mil mesafe kala saldırıya uğradığı açıklanmıştı.

ŞİRKETİN SAHİBİNİN ADI PEKER'İN İFŞALARINDA DA GEÇMİŞTİ

Tribeca Denizcilik Hizmetleri Anonim AŞ’nin sahibi Alaattin Aykaç. Alaattin Aykaç’ın adı daha önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker ifşalarında da geçmişti.

Peker, “Mehmet Ağar ve ekibinin Yalıkavak Marina’yı ele geçirirken” o dönem Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un yanında çalışan Alaattin Aykaç’a yalan ifade verdirildiğini öne sürmüştü.