Adı Sedat Peker'in ifşalarında da geçmişti: Karadeniz'de vurulan gemilerin ardından gözler o şirketin sahibine çevrildi

30.05.2026 15:51:00
Haber Merkezi
Adı Sedat Peker'in ifşalarında da geçmişti: Karadeniz'de vurulan gemilerin ardından gözler o şirketin sahibine çevrildi

Karadeniz'de vurulan gemiler, gözleri İstanbul merkezli Tribeca Denizcilik'e çevirdi. Şirketin sahibi Alaattin Aykaç'ın adının yıllar önce Sedat Peker'in Yalıkavak Marina ile ilgili dile getirdiği iddialarda da geçtiği ortaya çıktı.
Haber: Ercan Çankaya

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz’de yarattığı gerginlik yeniden tırmanışa geçti. Önceki gün üç ayrı geminin seyrüsefer halinde vurulmasının ardından, aynı gece bir Türk gemisinin saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Ukrayna, saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttu; Dışişleri Bakanlığı ise, tüm tarafları uyardığını açıkladı.

Üç ayrı geminin seyrüsefer halindeyken vurulmasının ardından İstanbul merkezli Tribeca Denizcilik Hizmetleri adlı şirket Reuters’a açıklama yaptı. Şirket, Palau bandıralı "James II" gemisinin saldırıya uğradığında Sinop'un Türkeli ilçesinin 80 km kuzeyinde seyir halinde olduğunu söyledi. Geminin yük taşımadığı belirtildi. 

Açıklamaya göre; yük taşımayan Sierra Leone bandıralı Altura ve Velora adlı gemiler ise, yakın bir bölgede gemiler arası faaliyet yürütürken İHA’lar tarafından hedef alındı. Şirket, sahil güvenlik teknelerinin yük gemilerine desteğe gittiğini ve mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı. 

Önceki günkü saldırıda vurulan Altura adlı gemi, 26 Mart’ta da vurulmuştu. Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan yola çıkan geminin, İstanbul'a doğru hareket ederken Boğaz'a yaklaşık 14 mil mesafe kala saldırıya uğradığı açıklanmıştı.

ŞİRKETİN SAHİBİNİN ADI PEKER'İN İFŞALARINDA DA GEÇMİŞTİ

Tribeca Denizcilik Hizmetleri Anonim AŞ’nin sahibi Alaattin Aykaç. Alaattin Aykaç’ın adı daha önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker ifşalarında da geçmişti.

Peker, “Mehmet Ağar ve ekibinin Yalıkavak Marina’yı ele geçirirken” o dönem Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un yanında çalışan Alaattin Aykaç’a yalan ifade verdirildiğini öne sürmüştü.

Karadeniz’de kriz derinleşiyor: Deniz taşımacılığı ve enerji lojistiği baskı altında Karadeniz’de artan askeri hareketlilik ve sivil gemilere yönelik eylemler, yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel ticaret akışını da tehdit ediyor. Uzmanlara göre gelişmeler, uluslararası hukuk normlarını zorlayan yeni bir gerilim hattı oluştururken, enerji koridorları ve deniz taşımacılığı üzerindeki baskıyı kritik seviyeye taşıyor.
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiye ilişkin açıklama: ‘İlgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz’ Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de seyrederken saldırıya uğrayan Türk işletmeli gemiye ilişkin olarak, "Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen, ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz" dedi.
Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: İki denizci yaralandı Karadeniz'de seyir halindeki bir Türk yük gemisinin insansız hava aracıyla hedef alındığı öne sürüldü. Ukrayna makamları, saldırıda yaralanan iki mürettebatın hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olay bölgesinden geldiği iddia edilen görüntüler basına servis edildi.