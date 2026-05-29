Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: İki denizci yaralandı

Ukrayna yönetimi, Karadeniz'de Türkiye'ye doğru ilerleyen bir Türk yük gemisinin saldırıya uğradığını öne sürdü.

Kiev'in açıklamasına göre Odesa Limanı'ndan hareket eden ve Vanuatu bayrağı taşıyan Türk kuru yük gemisi, Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının hedefi oldu.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, saldırı sırasında yaralanan iki denizci tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde geminin belirli bölümlerinde hasar oluştuğu görülürken, ekiplerin olay sonrası gemide soğutma çalışmaları yürüttüğü aktarıldı.

GERİLİM TİCARİ GEMİLERE SIÇRIYOR

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği Karadeniz'de son dönemde ticari gemileri etkileyen benzer olaylar dikkat çekiyor.

Mart ayında bir Türk tankerinin insansız deniz aracıyla vurulduğu açıklanmıştı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında yaşanan olayda 25 kişilik mürettebat tahliye edilmiş, herhangi bir can kaybı meydana gelmemişti.

'SİNOP AÇIKLARINDA BİR BAŞKA SALDIRI' İDDİASI

Öte yandan BBC'nin aktardığına göre, deniz taşımacılığı şirketi Tribeca da Karadeniz'de üç yük gemisinin insansız hava araçlarının hedefi olduğunu duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre Palau bayraklı James II adlı yük gemisi, saldırı sırasında Sinop'un Türkeli ilçesinin yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde bulunuyordu. Geminin yük taşımadığı belirtildi.

Aynı açıklamada, Sierra Leone bayraklı Altura ve Velora isimli iki geminin de bölgede gemiler arası operasyon yürüttükleri sırada insansız hava araçları tarafından hedef alındığı öne sürüldü.

Tribeca, olayların ardından sahil güvenlik unsurlarının bölgeye yönlendirildiğini ve mürettebatın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Karadeniz'deki son saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.

Rusya ve Ukrayna savaşın başlangıcından bu yana zaman zaman birbirlerinin limanlarını, enerji altyapılarını ve deniz unsurlarını hedef almakla suçlanıyor.

Türk makamlarından ise son olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.