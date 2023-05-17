Adım adım takip etti: Kağıthane'de sokak tacizi! Kemerini açarak cinsel organına dokundu...

Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:21

Güncelleme: 17.05.2023 - 12:43

Kağıthane’de 12 Mayıs Cuma Günü saat 02.00 sıralarında; iş yemeğinden eve dönen kadın, metrobüsten inerek evine doğru yürümeye başladı. O sırada kadının arkasından gelen bir erkek pantolonunun kemerini açarak cinsel organına dokundu.

Takip edildiğini fark eden kadın, telefonla konuşarak hızla evine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KADINI EVİNE KADAR TAKİP ETTİ

Görüntülerde, şüphelinin evine dönen kadını ara sokaktan itibaren takip ettiği görülüyor. Kadın yol boyunca telefonda konuşuyor. Bu sırada pantalonunun kemerini açan şüpheli, takibini sürdürerek apartmanın önüne kadar geliyor.

Apartmana bir an önce girmek için otomatik kapı şifresini giren kadın, bir süre sonra kapının açılmasıyla evine giriyor. Şüpheli bu sırada apartman önünden ayrılmadan bekleyişini sürdürüyor.