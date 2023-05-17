Komşu tacizine indirimsiz 6 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:26

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:26

İzmir'in Bornova ilçesinde geçen yıl 4 Ağustos'ta Altındağ semtindeki bir apartmanda meydana gelen olayda lise öğrencisi Y.B., karşı komşusu olan Y.T.'nin cinsel tacizine uğradı. Y.B.'nin durumu arkadaşına anlatmasının ardından olayı aile fertleri de öğrendi. Aile, Y.T.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifade veren Y.B., "Karşı komşularımız ailecek terasta oturuyordu. Ben de bakkaldan dönüyordum. Bu sırada Y.T., 'Gelebilir misin?' diyerek beni çağırdı. Ben de bir şey söyleyeceğini düşünerek gittim. Kapıyı kapatmamı söyledi. Ben kapatmayınca kendisi kapattı ve cinsel tacizde bulundu. Sonra ben durumu arkadaşıma anlattım. O da abime iletmiş. Ailem bu şekilde öğrendi ve şikayetçi olduk. Ben de Y.T.'den şikayetçiyim" dedi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Gözaltına alınan Y.T., kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir 2'nci Aile Mahkemesi, Y.T. hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı verdi ancak kararda mesafe belirtilmedi. Şikayet üzerine yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı.

Savcı iddianamede Y.T. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 13 yıla kadar hapis isteminde bulundu. İddianame İzmir 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"



Mahkemede savunma yapan Y.T, "Olay tarihi öncesi eşim yeni doğum yapmıştı, gelenimiz gidenimiz çoktu. Ev hiçbir zaman boş kalmıyordu. Böyle bir eylemi gerçekleştirmem mümkün değildir. Beraatimi talep ediyorum. Karşınıza böyle bir iddia ile çıktığım için utanıyorum" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda mağdur çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu, çelişki saptanmadığı belirtildi. Son görülen duruşmada karar çıktı. Hakim, Y.T.'yi kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırırken suçun çocuğa karşı ve cinsel amaçla işlenmesi sebebiyle ceza 3 yıla çıkarıldı. Hakim, sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan da sanığı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Y.T. hakkında indirim de uygulanmadı.

"VERİLEN KARAR YERİNDEDİR"



Kararı değerlendiren Y.B.'nin ailesinin avukatı Hasan Kumral "Sanık hakkında verilen karar yerindedir çünkü dosyadaki delillere baktığımızda bu eylemleri işlediği sabit. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılan ülkemizde bu örnek bir karardır. Bu karar Türkiye'deki kadın ve çocukların haklarını güvence altına alınması yönünden de örnektir. Mahkumiyet kararında sadece Yargıtay'ın içtihatları değil, dosyadaki somut olgular dikkate alınmıştır. Sanık kaçamak yollu bu suçu işlediğini kabul etmiştir" diye konuştu.