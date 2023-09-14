'Adınız terör olaylarına karıştı' yalanıyla milyonluk vurgun: 4 tutuklama

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtıp, aradıkları kişileri 'Adınız terör olaylarına karıştı' yalanıyla 1 milyon 758 bin lira dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:14
'Adınız terör olaylarına karıştı' yalanıyla milyonluk vurgun: 4 tutuklama
Abone Ol google-news

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aradıkları çok sayıda kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Adınız terör örgütlerine karıştı, bununla ilgili operasyon yapacağız' diyerek dolandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 42 farklı noktadan alınan 120 saatlik kamera görüntüsünden şüphelilerin kimliği tespit edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

11- 12 Eylül tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda İ.G., H.İ.G., H.D. ve E.A. adlı şüpheliler, farklı noktalarda yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin 3 farklı kişiyi, toplam 1 milyon 758 bin lira dolandırdıkları öğrenildi.

 


Player Alanı
dolandırıcılık vurgun

İlgili Haberler

Son dakika... Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in cezası belli oldu

Son dakika... Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in cezası belli oldu
İstanbul'da 12 milyon liralık 'Forex' vurgunu: Gözaltı kararı verilen 27 kişiden 15'i yakalandı

İstanbul'da 12 milyon liralık 'Forex' vurgunu: Gözaltı kararı verilen 27 kişiden 15'i yakalandı
Ünlü isimlerin ses taklidiyle milyonluk vurgun yaptılar!

Ünlü isimlerin ses taklidiyle milyonluk vurgun yaptılar!

En Çok Okunan Haberler