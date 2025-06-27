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Adıyaman'da büyük yangın: Bitişikteki fabrikaya da sıçradı!

Adıyaman'da büyük yangın: Bitişikteki fabrikaya da sıçradı!

27.06.2025 13:49:00
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İHA
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Adıyaman'da büyük yangın: Bitişikteki fabrikaya da sıçradı!

Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adıyaman OSB'de bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki fabrikaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin büyüklüğü yurttaşlar arasında paniğe yol açtı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı fabrika çalışanları yangının sıçrama riskine karşı tesislerinin çevresindeki kuru otlara su döktü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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