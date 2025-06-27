Batman OSB'de fabrika yangını!

Edinilen ilk bilgilere göre, Batman OSB’de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangınla birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
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Edinilen ilk bilgilere göre, Batman OSB’de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangınla birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.