Adıyaman'da feci kaza... Çok sayıda kişi yaralandı!

10.11.2025 15:12:00
DHA
Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Halil Gültekin'in kullandığı 52 FL 053 plakalı otomobil ile Yasin Şafak'ın kullandığı 07 AJN 573 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerdeki 10 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından 12 yaralı Besni, Gölbaşı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

