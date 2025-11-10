Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsun’da üç araç birbirine girdi... Yaralılar var!

Samsun’da üç araç birbirine girdi... Yaralılar var!

10.11.2025 14:38:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Samsun’da üç araç birbirine girdi... Yaralılar var!

İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Samsun-Ankara karayolunun 21’inci kilometresinde Mahmutlu mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kadir Ç.’nin (35) kontrolünü yitirdiği 55 ALN 211 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Eşref A. (29) kontrolündeki 55 ALJ 174 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle önündeki Mustafa A.’nın kullandığı 55 ARA 818 plakalı kamyona bağlı 55 ALK 340 plakalı römorka çarptı. Bu sırada otomobil, takla atıp ters döndü.

Kazada, kamyon şoförü Eşref A. ile takla atan otomobildeki Kadir Ç., E.A.Ç. (5) ve Yusuf T. (61), yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Samsun #yaralı

İlgili Haberler

Elazığ’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Elazığ’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var! Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Kazada 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.
Kavşakta otomobiller çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Kavşakta otomobiller çarpıştı: Çok sayıda yaralı var! Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var! Hatay'da freni arızalandığı öne sürülen kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Samsun’da üç araç birbirine girdi... Yaralılar var!
Samsun’da üç araç birbirine girdi... Yaralılar var! İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.