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Adıyaman'da tefeci operasyonu: Tutuklamalar var!

Adıyaman'da tefeci operasyonu: Tutuklamalar var!

24.06.2025 11:48:00
Güncellenme:
DHA
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Adıyaman'da tefeci operasyonu: Tutuklamalar var!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Besni'de "tefecilik" yaptıkları aynı zamanda "yağma" ve "kasten yaralama" suçlarını işledikleri belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda suç örgütü lideri M.E. ile S.B., E.K., S.K., H.B. ve Y.C.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 267 bin TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


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