Adıyaman'ın plaka kodu ne? Adıyaman'ın plaka numarası kaç? Adıyaman ve ilçelerinin plaka harfleri...

Adıyaman plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ADIYAMAN'IN PLAKA KODU NEDİR?



Adıyaman’ın plaka kodu 02 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Adıyaman’da araç plakaları, 02 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Adıyaman Plaka Kodunun Anlamı

Adıyaman’ın plaka kodu olan 02, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 02 sayısı, Adıyaman’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Adıyaman ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Adıyaman’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Adıyaman Merkez 02 A, 02 AA, 02 AB

Besni 02 B, 02 BE

Çelikhan 02 C, 02 CL

Gerger 02 G, 02 GE

Gölbaşı 02 GL, 02 GB

Kahta 02 K, 02 KA

Samsat 02 S, 02 SA

Sincik 02 SN, 02 SC

Tut 02 T, 02 TU