Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adıyaman'ın plaka kodu ne? Adıyaman'ın plaka numarası kaç? Adıyaman ve ilçelerinin plaka harfleri...

Adıyaman'ın plaka kodu ne? Adıyaman'ın plaka numarası kaç? Adıyaman ve ilçelerinin plaka harfleri...

13.08.2025 11:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Adıyaman'ın plaka kodu ne? Adıyaman'ın plaka numarası kaç? Adıyaman ve ilçelerinin plaka harfleri...

Adıyaman’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Adıyaman ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Adıyaman plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ADIYAMAN'IN PLAKA KODU NEDİR?


Adıyaman’ın plaka kodu 02 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Adıyaman’da araç plakaları, 02 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Adıyaman Plaka Kodunun Anlamı
Adıyaman’ın plaka kodu olan 02, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 02 sayısı, Adıyaman’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Adıyaman ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Adıyaman’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Adıyaman Merkez    02 A, 02 AA, 02 AB
Besni    02 B, 02 BE
Çelikhan    02 C, 02 CL
Gerger    02 G, 02 GE
Gölbaşı    02 GL, 02 GB
Kahta    02 K, 02 KA
Samsat    02 S, 02 SA
Sincik    02 SN, 02 SC
Tut    02 T, 02 TU

İlgili Konular: #türkiye #adıyaman #Plaka