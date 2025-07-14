Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Adıyaman en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Adıyaman'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Adıyaman’ın telefon kodu kaç? Adıyaman’ın alan kodu kaç?

ADIYAMAN'IN TELEFON KODU KAÇ?

Adana iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0416’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Adana için bu kod 416 olarak belirlenmiştir.

ADIYAMAN'NIN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.