Adıyaman-Malatya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Adıyaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya kara yolu Çelikhan güzergahının çift taraflı ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Adıyaman-Malatya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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AA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:15

Yurdun çeşitli bölgelerinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Adıyaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya kara yolu Çelikhan güzergahının çift taraflı ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce Adıyaman-Çelikhan ile Çelikhan-Malatya kara yolunun çift yönlü ulaşıma kapatılmıştır."


Etiketler: #adıyaman #Adıyaman Valiliği #kar yağışı

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