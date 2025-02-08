Adıyaman-Malatya kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Adıyaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya kara yolu Çelikhan güzergahının çift taraflı ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Yurdun çeşitli bölgelerinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Adıyaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya kara yolu Çelikhan güzergahının çift taraflı ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce Adıyaman-Çelikhan ile Çelikhan-Malatya kara yolunun çift yönlü ulaşıma kapatılmıştır."
Etiketler: #adıyaman #Adıyaman Valiliği #kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- Kırgın ve yorgun şehir
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- 'Her şey göze alınmış durumda'
- Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş yanıt
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar
- Sahte içkiye 33 can kaybı daha